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Чемпионат Италии. Серия А

Дешам сравнил Жиру и Маркуса Тюрама

09 Октября 2023 • 22:08 Комментировать
Нидерланды
...
Франция
13.10 21:45

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос об игровых качествах форвардов своей команды.

Маркус Тюрам впечатляюще начал сезон в миланским «Интере» – принято считать, что он способен на постоянной основе заменить 37-летнего Оливье Жиру в составе «трёхцветных».

«Положение игроков в иерархии может меняться, но дело не в том, что один забил три гола, а второй – нет. Выбор зависит от других факторов.

Оливье 37-лет, а это значит, что тренеру нужно внимательно следить за его состоянием. Он часто играет за «Милан», но редко проводит полные матчи.

Многое зависит от соперника. У Жиру и Тюрама схожие игровые данные, в то время как Коло-Муани – футболист другого плана. Главное – выбрать правильный состав под конкретного оппонента», – цитирует TMW Дешама.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Сборная Франции Дидье Дешам Оливье Жиру Маркус Тюрам
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