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Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги может возглавить клуб Серии А

09 Октября 2023 • 21:28 Комментировать
Салернитана
...
Кальяри
22.10 16:00

«Салернитана» рассматривает возможность назначения Филиппо Индзаги на пост главного тренера.

После восьми туров нынешнего розыгрыша Серии А «морские коньки» располагаются на 19-м месте, имея на своём счету всего три набранных очка. Нынешний рулевой команды Паулу Соуза может быть отправлен в отставку в ближайшее время, а руководство клуба уже подыскивает ему замену. Как сообщает журналист Николо Скира, «Салернитана» провела переговоры с Филиппо Индзаги – специалист ответил согласием на предложение возглавить коллектив до конца текущего сезона. Клуб примет итоговое решение во вторник.

22 октября «Салернитана» сыграет против конкурента в борьбе за сохранение прописки – «Кальяри».

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппо Индзаги Паулу Соуза Салернитана
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