Филиппо Индзаги может возглавить клуб Серии А

«Салернитана» рассматривает возможность назначения Филиппо Индзаги на пост главного тренера.

После восьми туров нынешнего розыгрыша Серии А «морские коньки» располагаются на 19-м месте, имея на своём счету всего три набранных очка. Нынешний рулевой команды Паулу Соуза может быть отправлен в отставку в ближайшее время, а руководство клуба уже подыскивает ему замену. Как сообщает журналист Николо Скира, «Салернитана» провела переговоры с Филиппо Индзаги – специалист ответил согласием на предложение возглавить коллектив до конца текущего сезона. Клуб примет итоговое решение во вторник.

22 октября «Салернитана» сыграет против конкурента в борьбе за сохранение прописки – «Кальяри».