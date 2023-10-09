​Марадона мог оказаться в «Милане», рассказал его бывший импресарио

Диего Марадона прославил свое имя в Италии в составе «Наполи», в Неаполе его боготворят и по сей день - возможно, потому что Марадона был верен «Наполи» и за другие итальянские клубы не выступал. Но такая вероятность была, об этом общественности сообщил Гильермо Коппола, бывший импресарио великого аргентинца.

- Берлускони предлагал мне в два раза больше, чем получал Марадона в «Наполи». Там уже играли Райкард, ван Бастен и Гуллит, но Клаудия Вильяфане, тогдашняя супруга Диего, наотрез отказалась, она заявила, что Диего не может предать «Наполи», - цитирует слова Копполы derbyderbyderby.it.