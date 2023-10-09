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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку рассказал об особых отношениях с Моуринью

09 Октября 2023 • 18:13 Комментировать

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку рассказал об особых отношениях с главным тренером команды Жозе Моуринью.

«Как я уже говорил, у нас с Моуринью особые отношения. Он знает мою семью, моих детей. Я могу доверять ему, а он доверяет мне. Он жёсткий, но это единственный способ, благодаря которому я могу расти», - цитирует Лукаку Tuttomercatoweb.

В сезоне 2023/2024 Лукаку провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт семь голов.

На текущий момент «Рома» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт 22 октября – против «Монцы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Ромелу Лукаку
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