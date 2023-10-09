​Назван тренер, который может возглавить «Наполи»

Поговаривают, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже подумывает о возможной отставке Руди Гарсии с должности главного тренера команды. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, следующим рулевым неаполитанцев может стать Игор Тудор. В настоящий момент этот 45-летний хорватский специалист находится без работы – по завершению сезона 2022/2023 он покинул «Марсель».

Стоит отметить, что Игор Тудор ранее уже тренировал в Италии. Он возглавлял «Удинезе» и «Верону», а также работал в штабе «Ювентуса».

Следующий матч итальянской Серии А «Наполи» проведёт 21 октября – против «Вероны» на поле соперника.