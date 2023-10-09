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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович отобедал с руководством «Сампдории»

09 Октября 2023 • 17:28 Комментировать
Дженоа
0:1
Милан

Знаменитый Златан Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь, но еще не определился с тем, что будет делать в будущем. Он остается очень близок к «Милану» и присутствовал на матче клуба в Генуе, где «Милан» в драматичном стиле обыграл «Дженоа» и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

А Ибрагимовича после игры заметили в компании Андреа Радриццани - нового владельца «Сампдории». В свете явных проблем Андреа Пирло у руля «Сампдории» это тут же породило слухи о том, что Златан мог бы стать новым наставником клуба, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Но Радриццани отклонил такой сценарий, заявив, что встреча не имела подобной подоплеки.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сампдория Златан Ибрагимович
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