​Ибрагимович отобедал с руководством «Сампдории»

Знаменитый Златан Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь, но еще не определился с тем, что будет делать в будущем. Он остается очень близок к «Милану» и присутствовал на матче клуба в Генуе, где «Милан» в драматичном стиле обыграл «Дженоа» и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

А Ибрагимовича после игры заметили в компании Андреа Радриццани - нового владельца «Сампдории». В свете явных проблем Андреа Пирло у руля «Сампдории» это тут же породило слухи о том, что Златан мог бы стать новым наставником клуба, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Но Радриццани отклонил такой сценарий, заявив, что встреча не имела подобной подоплеки.