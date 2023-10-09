Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис в понедельник утром пообщался с представителями тренерского штаба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, де Лаурентис зол из-за результатов команды – в воскресенье «Наполи» проиграл «Фиорентине» на своём поле со счётом 1:3. На текущий момент действующие чемпионы Италии занимают пятое место в турнирной таблице.

По данным источника, де Лаурентис начинает подумывать об отставке Руди Гарсии с должности главного тренера команды.

Ближайший матч чемпионата Италии «Наполи» проведёт в субботу, 21 октября, - против «Вероны» на поле соперника.