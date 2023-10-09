​«Милан» продаёт вратарские футболки Жиру

На выходных Оливье Жиру пришлось встать в ворота «Милана». В концовке матча Серии А против «Дженоа» Майк Меньян получил красную карточку, а замен в распоряжении Стефано Пиоли больше не было.

На следующий день «Милан» в шутку включил Жиру в список вратарей команды. Более того, «россонери» предоставили болельщикам возможность купить вратарские футболки с фамилией Жиру. На этот факт указывает портал Goal.

Напомним, что «Милан» в субботу обыграл на выезде «Дженоа» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кристиан Пулишич. На текущий момент именно команда Стефано Пиоли располагается на вершине турнирной таблицы Серии А.