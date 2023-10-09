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Чемпионат Италии. Серия А

Названы сроки восстановления Дибалы

09 Октября 2023 • 13:28 Комментировать

Аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала, получивший травму в поединке чемпионата Италии против «Кальяри», прошел медицинское обследование. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По данным источника, у нападающего диагностировали растяжение связок. На восстановление Дибале понадобится от 20 до 30 дней.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 29-летний аргентинец провел шесть матчей. Пауло отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По итогам восьми туров Серии А римский клуб занимает десятое место в таблице. Следующий матч римляне сыграют против «Монцы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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