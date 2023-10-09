Моуринью высказался об уходе из «Ромы»

Португальский специалист Жозе Моуринью, занимающий пост главного тренера «Ромы», ответил на вопрос журналистов касательно своего будущего в римской команде.

«Уход из «Ромы»? Не понимаю, о чем вы говорите. У меня действующий контракт. С моей стороны нет никаких проблем. Я работаю здесь, чтобы помогать команде добиваться хороших результатов. «Рома» - это наша жизнь», - передает слова «Особенного» пресс-служба столичного клуба.

В последнем матче Серии А римская команда одержала разгромную победу над «Кальяри» со счетом 4:1. Контракт Моуринью с «волками» рассчитан до середины 2024 года.