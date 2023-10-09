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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью высказался об уходе из «Ромы»

09 Октября 2023 • 09:18 Комментировать

Португальский специалист Жозе Моуринью, занимающий пост главного тренера «Ромы», ответил на вопрос журналистов касательно своего будущего в римской команде.

«Уход из «Ромы»? Не понимаю, о чем вы говорите. У меня действующий контракт. С моей стороны нет никаких проблем. Я работаю здесь, чтобы помогать команде добиваться хороших результатов. «Рома» - это наша жизнь», - передает слова «Особенного» пресс-служба столичного клуба.

В последнем матче Серии А римская команда одержала разгромную победу над «Кальяри» со счетом 4:1. Контракт Моуринью с «волками» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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