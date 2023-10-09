Попались на допинге: можно ли после этого продолжить карьеру

В конце августа Поль Погба сдал допинг-тест после матча первого тура Серии А. В крови у игрока туринского «Ювентуса» был обнаружен повышенный уровень мужского гормона тестостерона. Спустя месяц Погба сдал вторую пробу. Результат на допинг вновь оказался положительным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило материал, в котором расскажет о положительных допинг-пробах и о том, как игроки выходили из этих ситуаций.

Что будет дальше с Погба

Поль Погба является самым высокооплачиваемым футболистом «Ювентуса». Его заработная плата составляет 8 млн евро в год. 30-летний игрок имеет множество наград, среди которых звание чемпиона мира-2018. После начала допингового скандала Поль принял участие только в двух матчах за клуб. Количество игрового времени – 52 минуты. Руководство «Ювентуса» понимало последствия, а среди них – аннулирование матчей, в которых принимал участие Погба. Самому игроку грозит дисквалификация от двух до четырёх лет. Клуб имеет право расторжения контракта в одностороннем порядке. Для самого Погба сейчас видится выход из ситуации в признании вины. Это позволит уменьшить срок наказания в два раза, то есть минимум один год Поль с большой вероятностью останется вне игры. Это значит, что его возвращение на поле может произойти уже в другой стране. В Саудовской Аравии, например, где уже этим летом Погба предлагали 100 млн евро в год.

Допинг в Италии

Италия славится своими коррупционными скандалами. Не меньше на Апеннинском полуострове и допинговых разбирательств. Эдгар Давидс был известен тем, что носил дреды и защитные очки по причине глаукомы. Но в самом расцвете сил, в 2001 году, карьера «питбуля» оказалась под угрозой. В его крови был обнаружен запрещённый анаболик нандролон. Давидс подавал различные жалобы и клялся, что понятия не имеет, как препарат попал в его организм. Восемь месяцев изначальной дисквалификации были уменьшены до пяти.

Марко Боррьелло является ярким примером того, что свою карьеру можно развить и после дисквалификации. Изначально за употребление допинга форварду «Милана» грозило отстранение от футбола на 8 месяцев. После трёх месяцев без футбола Боррьелло не только вернулся в игру, но и вышел на новый уровень, получив вызов в сборную Италии.

Саади Каддафи, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, получил шанс сыграть в Серии А. С «Ювентусом» не срослось, поэтому пришлось Каддафи играть за «Перуджу». Тоже весьма статусный клуб в начале «нулевых» Серии А. Единственный матч, точнее 15 минут, Саади провёл против… «Ювентуса»! И после матча провалил тест на допинг. Три месяца дисквалификации. Любопытно, что готовил Каддафи к выступлениям в Серии А сам Диего Марадона!

Марадона

Диего Марадона получил солидное вознаграждение за то, что «подтянет» уровень Саади Каддафи для выступлений в Серии А. Но, видимо, наниматели великого аргентинца забыли, что сам чемпиона мира 1986 года дважды был пойман на применении запрещённых средств. В 1991-м аргентинец получил 15 месяцев за употребление кокаина. Дело даже закончилось условным сроком для аргентинца. А ещё через три года весь мир следил за тем, как Диего Марадона был отстранён от футбола перед третьим матчем группового турнира чемпионата мира-1994. В его крови был обнаружен эфедрин. Марадона ссылался на врача, который «подсыпал» ему препарат…

Не одной Италией живы

Адриан Муту был одной из главных футбольных звёзд сборной Румынии после Георге Хаджи. Но в период его выступлений за «Челси» у румына нашли кокаин. Находясь в семимесячной дисквалификации, Муту заключил контракт с «Ювентусом». После «Старой сеньоры» Муту перебрался в «Фиорентину», где взялся за старое. В итоге – 9 месяцев дисквалификации после обнаружения сибутрамина и спад в карьере. В настоящее время Адриан Муту возглавляет азербайджанский «Нефтчи».

Рио Фердинанд сегодня является ярким комментатором и аналитиком. В период его игровой карьеры был одним из лучших защитников мира. Но в начале 2004 года он совершил роковую ошибку – не пришёл на допинг-тест, за что и был дисквалифицирован на 7 месяцев и даже пропустил чемпионат Европы-2004.

А что в России

Начало допинговым скандалам футболистов из России положил Игорь Шалимов, который выступал за «Наполи». Вновь Италия! В его крови в 1999-м обнаружили уже упомянутый нандролон. По версии футболиста, запрещённый препарат попал в организм во время лечения в одной из клиник Москвы. Наказание было невероятным – 2 года. После этого Шалимов уже не сумел возобновить свою карьеру.

Бромантан. Название этого препарата знакомо многим российским болельщикам. И есть причина – год дисквалификации после того, как запрещённый элемент был обнаружен в крови Егора Титова после первого отборочного матча чемпионата Европы-2004 со сборной Уэльса.

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Количество дисквалификаций в мировом и российском футболе было намного больше, чем мы смогли уместить в этой статье. Но важно помнить: всё тайное становится явным.

Список самых известных игроков, которые были дисквалифицированы за употребление допинга