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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» дома проиграл «Фиорентине»

08 Октября 2023 • 23:50 Комментировать
Наполи
1:3
Фиорентина

В заключительном матче восьмого тура Серии А «Наполи» с «Фиорентиной» боролись за попадание в топ-четверку команд. Уже в дебюте сумбурная атака гостей стала результативной. Лукас Мартинес коленом пробил в штангу, а Йосип Брекало с острого угла добавил мяч в сетку, попав между ног голкиперу. На 45-й минуте вратарь гостей сбил Виктора Осимхена, и пострадавший с пенальти сравнял счет.

После перерыва Жонатан Иконе с острого угла пробил в штангу. Второй гол «фиалок» был забит также немного сумбурно, не прошла задуманная передача у гостей, но мяч отскочил к Джакомо Бонавентуре, который и стал автором победного гола. На 90-й минуте Фабьяно Паризи вывел на удар Николаса Гонсалеса - 1:3.

«Наполи» идет на пятом месте, «Фиорентина» догнала «Ювентус» на третьей строчке.

Протокол игры  
Наполи1:3Фиорентина
  7'Брекало Йосип (0:1)
(1:1) Осимхен Виктор45'  
  63'Бонавентура Джакомо (1:2)
  90'Гонсалес Николас (1:3)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоНатанОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк 32' (Распадори Джакомо ( 32') Лоботка Станислав 77' (Гаэтано Джанлука ( 77') Зелиньски Пётр 76' (Линдстрём Йеспер ( 76') Политано Маттео 57' (Каюсте Йенс ( 57'  90') Осимхен Виктор 77' (Симеоне Джованни ( 77'  90') Кварацхелия Хвича
Запасные: Руй МариуИдасяк ГубертКонтини НикитаДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоЭлмас ЭльифД'Авино Луиджи
Терраччиано Пьетро  45'Кайоде Майкл 83' (Мандрагора Роландо ( 83') Мартинес Лукас II  69'Миленкович НиколаПаризи ФабьяноМело Артур 83' (Инфантино Джино ( 83') Дункан Альфред 83' (Раньери Лука ( 83'  89') Иконе Жонатан 89' (Комуццо Пьетро ( 89') Бонавентура Джакомо  70'Брекало Йосип 73' (Гонсалес Николас ( 73') Нзола М'Бала
Запасные: Мартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКуаме КристианСоттиль РикардоБельтран ЛукасБарак АнтонинЛопес МаксимБираги Кристиано
08 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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