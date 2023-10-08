«Наполи» дома проиграл «Фиорентине»

В заключительном матче восьмого тура Серии А «Наполи» с «Фиорентиной» боролись за попадание в топ-четверку команд. Уже в дебюте сумбурная атака гостей стала результативной. Лукас Мартинес коленом пробил в штангу, а Йосип Брекало с острого угла добавил мяч в сетку, попав между ног голкиперу. На 45-й минуте вратарь гостей сбил Виктора Осимхена, и пострадавший с пенальти сравнял счет.

После перерыва Жонатан Иконе с острого угла пробил в штангу. Второй гол «фиалок» был забит также немного сумбурно, не прошла задуманная передача у гостей, но мяч отскочил к Джакомо Бонавентуре, который и стал автором победного гола. На 90-й минуте Фабьяно Паризи вывел на удар Николаса Гонсалеса - 1:3.

«Наполи» идет на пятом месте, «Фиорентина» догнала «Ювентус» на третьей строчке.