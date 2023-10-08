​Алексис Санчес разочаровывает - от него могут избавиться уже зимой

Вернувшийся в миланский «Интер» чилийский нападающий Алексис Санчес не сумел убедить руководство миланского клуба в ценности своих услуг - и его уже прочат в качестве первого игрока, от которого «Интер» попытается избавиться зимой.

Ожидалось, что Санчес сможет занять место «под нападающими», но теперь, как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, Симоне Индзаги склоняется к тому, чтобы использовать в этом качестве Генриха Мхитаряна или Дави Клаасена.

Напомним, что Санчес провел прошлый сезон в «Марселе», а перед этим был вынужден покинуть как раз «Интер».