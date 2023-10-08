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Чемпионат Италии. Серия А

​Алексис Санчес разочаровывает - от него могут избавиться уже зимой

08 Октября 2023 • 23:03 Комментировать
Интер Милан
2:2
Болонья

Вернувшийся в миланский «Интер» чилийский нападающий Алексис Санчес не сумел убедить руководство миланского клуба в ценности своих услуг - и  его уже прочат в качестве первого игрока, от которого «Интер» попытается избавиться зимой.

Ожидалось, что Санчес сможет занять место «под нападающими», но теперь, как уточняет итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, Симоне Индзаги склоняется к тому, чтобы использовать в этом качестве Генриха Мхитаряна или Дави Клаасена.

Напомним, что Санчес провел прошлый сезон в «Марселе», а перед этим был вынужден покинуть как раз «Интер».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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