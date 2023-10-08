​«Салернитана» собирается уволить Паулу Соузу

В итальянской Серии А назрела очередная смена тренера - неудачно выступающая «Салернитана» может остаться без главного тренера. После поражения от «Монцы» руководство клуба намеревается уволить Паулу Соузу, ведь неплохо выступившая в прошлом сезоне команда сейчас идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Серии А.

Поражение от «Монцы» стало третьим кряду, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress. Среди них было и поражение от «Эмполи» - абсолютного аутсайдера чемпионата, за восемь матчей забившего лишь один мяч.

В следующем туре «Салернитане» предстоит сыграть с «Кальяри» - командой, занимающей последнее место в турнирной таблице чемпионата.