​Меньян ответил президенту «Дженоа», назвавшему его «убийцей»

Агрессивная игра голкипера «Милана» Майка Меньяна в матче с «Дженоа» вызвала немало полемики в Италии, а президент «грифонов» Альберто Дзангрильо даже назвал французского игрока, врезавшегося в соперника в стиле немецкого голкипера Тони Шумахера на испанском чемпионате мира в 1982 году, «убийцей». Меньян решил не игнорировать подобные обвинения и ответил Дзангрильо.

- Дзангрильо, словами на ветер бросаться не стоит, - написал в социальных сетях французский голкипер.

В следующем туре чемпионата Италии «Милану» без Меньяна предстоит сыграть с туринским «Ювентусом».