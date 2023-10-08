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Чемпионат Италии. Серия А

​Меньян ответил президенту «Дженоа», назвавшему его «убийцей»

08 Октября 2023 • 20:58 Комментировать
Дженоа
0:1
Милан

Агрессивная игра голкипера «Милана» Майка Меньяна в матче с «Дженоа» вызвала немало полемики в Италии, а президент «грифонов» Альберто Дзангрильо даже назвал французского игрока, врезавшегося в соперника в стиле немецкого голкипера Тони Шумахера на испанском чемпионате мира в 1982 году, «убийцей». Меньян решил не игнорировать подобные обвинения и ответил Дзангрильо.

- Дзангрильо, словами на ветер бросаться не стоит, - написал в социальных сетях французский голкипер.

В следующем туре чемпионата Италии «Милану» без Меньяна предстоит сыграть с туринским «Ювентусом».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян Альберто Дзангрильо
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