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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Лукаку помог «Роме» разгромить аутсайдера и оставить Моуринью

08 Октября 2023 • 20:54 Комментировать
Кальяри
1:4
Рома

При отличной игре в атаке «Рома» выиграла только один матч на старте сезона, и тренерское кресло под Жозе Моуринью начало интенсивно раскачиваться. Сегодня «волки» играли в гостях против «Кальяри» и добились результата. В дебюте игры голкиперы реально выручили по одному разу. Затем неприкрытый Уссем Ауа метров с восьми расстрелял ворота. Тут же Рик Карсдорп с правого края штрафной прострелил вдоль рамки, и с метра Ромелу Лукаку внес мяч в сетку  - 0:2. После перерыва Леандро Паредес забросил мяч вперед, Андреа Белотти раскачал опекуна и результативно пробил. Паредес снова шикарно сыграл вперед, и Лукаку вторым касанием оформил дубль - 0:4. Маттео Прати подобрал мяч и по красивой траектории отыграл гол, но судья усмотрел вне игры. Все же «Кальяри» забил гол престижа в самой концовке, пенальти реализовал Найтан Нандес.

4:1, «Рома» - 10-я с 11 очками, соперник последний.

Протокол игры

 
Кальяри1:4Рома
  19'Ауа Уссем (0:1)
  20'Лукаку Ромелу (0:2)
  51'Белотти Андреа (0:3)
  59'Лукаку Ромелу (0:4)
(1:4) Нандес Найтан87'  
Скуффет СимонеХацидиакос Пантелис 46' (Дзаппа Габриэле ( 46') Ветеска МатеушОберт Адам  61' 68' (Доссена Альберто ( 68') Нандес НайтанСулемана Ибрахим  14' 39' (Лувумбо Зито ( 39') Прати МаттеоМакумбу АнтуанДентелло ПаулоОристанио Гаэтано 74' (Шомуродов Элдор ( 74') Петанья Андреа 68' (Паволетти Леонардо ( 68')
Запасные: Ауджелло ТоммазоРадунович БорисДезогус ЯкопоДи Пардо АлессандроВиола НиколасЯнкто ЯкубДейола АлессандроПерейро ГастонГольданига ЭдоардоАрести Симоне
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКристанте БрианН'Дика ЭванКарсдорп Рик 69' (Кристенсен Расмус ( 69') Бове Эдоардо  45'Паредес Леандро  11' 79' (Челик Мехмет ( 79') Ауа Уссем  32' 69' (Пагано Риккардо ( 69') Спинаццола ЛеонардоДибала Пауло 40' (Белотти Андреа ( 40') Лукаку Ромелу
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаЭль-Шаарави СтефанАзмун СердарПизилли НикколоСвилар МилеКошта Жоау
08 октября. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Кальяри Жозе Моуринью Ромелу Лукаку
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