Дубль Лукаку помог «Роме» разгромить аутсайдера и оставить Моуринью

При отличной игре в атаке «Рома» выиграла только один матч на старте сезона, и тренерское кресло под Жозе Моуринью начало интенсивно раскачиваться. Сегодня «волки» играли в гостях против «Кальяри» и добились результата. В дебюте игры голкиперы реально выручили по одному разу. Затем неприкрытый Уссем Ауа метров с восьми расстрелял ворота. Тут же Рик Карсдорп с правого края штрафной прострелил вдоль рамки, и с метра Ромелу Лукаку внес мяч в сетку - 0:2. После перерыва Леандро Паредес забросил мяч вперед, Андреа Белотти раскачал опекуна и результативно пробил. Паредес снова шикарно сыграл вперед, и Лукаку вторым касанием оформил дубль - 0:4. Маттео Прати подобрал мяч и по красивой траектории отыграл гол, но судья усмотрел вне игры. Все же «Кальяри» забил гол престижа в самой концовке, пенальти реализовал Найтан Нандес.

4:1, «Рома» - 10-я с 11 очками, соперник последний.

Протокол игры