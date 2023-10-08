​Милик опубликовал трогательное видео встречи с фанатом

В субботу туринский «Ювентус» переиграл в дерби «Торино», а один из голов «старой синьоры» забил польский нападающий Аркадиуш Милик. Тем самым, он осчастливил множество поклонников клуба, а в особенности одного из них, по имени Антонио. Он давно мечтал встретиться с Миликом, и это получилось после дерби. Поляк опубликовал видео в своих социальных сетях, а также прокомментировал встречу:

- Мы наконец-то встретились с Антонио, давним поклонником «Ювентуса»! Футбол дарит огромное количество эмоций! Приятного всем воскресенья и форца «Ювентус»! - написал Милик.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Миланом».