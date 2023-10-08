​Матри: «Интер» явно сильнее остальных»

Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» Алессандро Матри поделился своим мнением о текущем ходе сезона в Серии А. Матри не сомневается в том, что миланский «Интер» в настоящий момент выглядит на голову выше всех остальных соискателей титула.

Он удивлен, что это не отражено в турнирной таблице - там лидирует «Милан», имея преимущество в два очка.

- Ожидал ли я такую классификацию перед перерывом? Нет. Я не думал после матча с «Миланом», что вскоре «Милан» вернет себе лидерство. «Интер» мне видится на голову сильнее всех остальных, - цитирует слова Алессандро Матри fcinter1908.it.