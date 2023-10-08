Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Матри: «Интер» явно сильнее остальных»

08 Октября 2023 • 18:15 Комментировать

Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» Алессандро Матри поделился своим мнением о текущем ходе сезона в Серии А. Матри не сомневается в том, что миланский «Интер» в настоящий момент выглядит на голову выше всех остальных соискателей титула.

Он удивлен, что это не отражено в турнирной таблице - там лидирует «Милан», имея преимущество в два очка.

- Ожидал ли я такую классификацию перед перерывом? Нет. Я не думал после матча с «Миланом», что вскоре «Милан» вернет себе лидерство. «Интер» мне видится на голову сильнее всех остальных, - цитирует слова Алессандро Матри fcinter1908.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Матри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монца Монца
Салернитана Салернитана
3
0
1.85 3.90 4.30
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
3
2
2.55 3.55 2.85
Видео
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Верона Верона
2
1
2.19 3.60 3.40
Видео
Перерыв
Кальяри Кальяри
Рома Рома
0
2
4.00 3.50 2.02
Видео
08.10.23 в 21:45
Наполи Наполи
Фиорентина Фиорентина
1.68 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
18:15 · Италия. Серия А
​Матри: «Интер» явно сильнее остальных»
18:14 · Италия. Серия А
​Жиру числится в списке вратарей «Милана» фото
18:04 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» переиграл «Верону»
18:00 · Италия. Серия А
«Лацио» забил три мяча в ворота «Аталанты»
18:00 · Италия. Серия А
​Ибрагимович пошутил над вставшим в ворота Жиру
17:13 · Италия. Серия А
Пакета: «Милан» может выиграть Лигу чемпионов
16:01 · Италия. Серия А
​Сакки: «Болонья» достойна уважения за то, что не сдалась»
15:31 · Италия. Серия А
«Монца» устроила разгром «Салернитане»
15:30 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
15:24 · Италия. Серия А
Сакки: «За исключением матча с «Интером», «Милан» проводит безупречный сезон»
15:17 · Италия. Серия А
​Назван новый, более оптимистичный прогноз по возвращению Арнаутовича
15:07 · Италия. Серия А
​Tuttosport: «Индзаги никогда не был так зол, как после ничьей с «Болоньей»
14:18 · Италия. Серия А
«Одна из загадок футбола»: ​Эксперт высказался о голе Пулишича
14:09 · Италия. Серия А
​Аллегри – о Погба: «Футбол теряет необыкновенного игрока»
13:57 · Англия. Премьер-лига
​«Наполи» ищет замену Осимхену – на прицеле три форварда
Все новости
Рекомендуем