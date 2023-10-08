В субботнем матче Серии А против «Дженоа» Оливье Жиру пришлось встать в ворота. Дело в том, что Майк Меньян был удалён, а замен в распоряжении Стефано Пиоли уже не было. В оставшиеся минуты до финального свистка Жиру не пропустил и, более того, сумел выручить команду в одном опасном эпизоде.

После столь необычного опыта Жиру оказался в списке вратарей «Милана». Соответствующая информация размещена на страницах официального сайта «россонери».

Напомним, что «Милан» обыграл «Дженоа» на выезде со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кристиан Пулишич.

Жиру «стал вратарём» и в сборной Франции