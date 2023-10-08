«Фрозиноне» переиграл «Верону»

Середняки Серии А, «Фрозиноне» и «Верона» провели матч восьмого тура. Ударов было много, только мяч чаще всего летел мимо ворот. Матиас Соуле запустил мяч в перекладину, аналогично получилось у Валида Кеддиры, после чего Жезус Рейньер добавил мяч в сетку. Сириль Нгонж мог сравнивать, но промахнулся. Аналогично Филиппо Терраччано, но только после удара головой. Соуле продолжил бить по верхней штанге, а на 66-й минуте отличился ударом головой - 2:0. В компенсированное время Милан Джурич выиграл воздух и отыграл один мяч.

Хозяева поля с 12 очками вышли на седьмое место, у «Верона» 8 очков и 14-я строчка.