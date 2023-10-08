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Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» переиграл «Верону»

08 Октября 2023 • 18:04 Комментировать
Фрозиноне
2:1
Верона

Середняки Серии А, «Фрозиноне» и «Верона» провели матч восьмого тура. Ударов было много, только мяч чаще всего летел мимо ворот. Матиас Соуле запустил мяч в перекладину, аналогично получилось у Валида Кеддиры, после чего Жезус Рейньер добавил мяч в сетку. Сириль Нгонж мог сравнивать, но промахнулся. Аналогично Филиппо Терраччано, но только после удара головой. Соуле продолжил бить по верхней штанге, а на 66-й минуте отличился ударом головой - 2:0.  В компенсированное время Милан Джурич выиграл воздух и отыграл один мяч.

Хозяева поля с 12 очками вышли на седьмое место, у «Верона» 8 очков и 14-я строчка.

Протокол игры  
Фрозиноне2:1Верона
(1:0) Рейньер Жезус45'  
(2:0) Соуле Матиас66'  
  90'Джурич Милан II (2:1)
Турати СтефаноОйоно ЭнтониМонтеризи ИлариоОколи Меме  30'Марчицца РиккардоМаццители Лука 90' (Лирола Поль ( 90') Барренечеа Энцо 83' (Бурабия Мехди ( 83') Гарритано Лука 77' (Брешанини Марко ( 77') Соуле Матиас 90' (Ибрагимович Арийон ( 90') Хеддира ВалидРейньер Жезус 76' (Романьоли Симоне ( 76')
Запасные: Черофолини МикелеБидуи СофьянЧуни МарвинБаэс ХаймеЛусуарди МатеусЛулич КарлоФраттали ПьерлуиджиКасо ДжузеппеКвернадзе Гкоргий
Монтипо ЛоренцоМаньяни ДжанджакомоКоппола Диего  28' 60' (Фараони Марко ( 60') Амионе Бруно  40'Терраччано ФилиппоЛазович Дарко 83' (Тчатчуа Джексон ( 83') Суслов Томаш  79'Фолоруншо МайклСапонара Риккардо 60' (Джурич Милан II ( 60') Дуда Ондрей  39' 61' (Сердар Суат ( 61') Нгонж Сириль 77' (Бонаццоли Федерико ( 77')
Запасные: Матеус ЧарлисМбула ХордиХоселитоБерарди АлессандроХуан Мануэль КрусОнгла МартинКалабресе БернардоПерилли Симоне
08 октября. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Верона Фрозиноне
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