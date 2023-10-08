«Фрозиноне» переиграл «Верону»

Середняки Серии А, «Фрозиноне» и «Верона» провели матч восьмого тура. Ударов было много, только мяч чаще всего летел мимо ворот. Матиас Соуле запустил мяч в перекладину, аналогично получилось у Валида Кеддиры, после чего Жезус Рейньер добавил мяч в сетку. Сириль Нгонж мог сравнивать, но промахнулся. Аналогично Филиппо Терраччано, но только после удара головой. Соуле продолжил бить по верхней штанге, а на 66-й минуте отличился ударом головой - 2:0. В компенсированное время Милан Джурич выиграл воздух и отыграл один мяч.
Хозяева поля с 12 очками вышли на седьмое место, у «Верона» 8 очков и 14-я строчка.
Протокол игры
|(1:0) Рейньер Жезус45'
|(2:0) Соуле Матиас66'
|90'Джурич Милан II (2:1)
Турати Стефано•Ойоно Энтони•Монтеризи Иларио•Околи Меме• 30'Марчицца Риккардо•Маццители Лука90' (Лирола Поль (90') •Барренечеа Энцо83' (Бурабия Мехди (83') •Гарритано Лука77' (Брешанини Марко (77') •Соуле Матиас90' (Ибрагимович Арийон (90') •Хеддира Валид•Рейньер Жезус76' (Романьоли Симоне (76')
Монтипо Лоренцо•Маньяни Джанджакомо•Коппола Диего 28'60' (Фараони Марко (60') •Амионе Бруно• 40'Терраччано Филиппо•Лазович Дарко83' (Тчатчуа Джексон (83') •Суслов Томаш• 79'Фолоруншо Майкл•Сапонара Риккардо60' (Джурич Милан II (60') •Дуда Ондрей 39'61' (Сердар Суат (61') •Нгонж Сириль77' (Бонаццоли Федерико (77')
08 октября. Стадион "Бенито Стирпе".
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