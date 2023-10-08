«Лацио» забил три мяча в ворота «Аталанты»

«Лацио» с «Аталантой» провели событийный матч восьмого тура Серии А. В дебюте Луис Альберто подал угловой, мяч спикировал на бедро Шарля де Кетеларе и срикошетил в ворота. После длинного заброса Фелипе Андерсон прострелил вдоль ворот, и Валентину Кастельяноса осталось не промахнуться, 2:0 уже на 11-й минуте. Маттео Гендузи едва не сделал счет разгромным, пробив в перекладину. Еще в первом тайме Маттео Руджери доставил мяч на голову Эдерсона, который без помех метко пробил - 2:1. В середине второго тайма «Аталанта» разыграла угловой, подача на Сеада Колашинаца, который выиграл воздух и сравнял счет. В концовке Кастельянос оставил мяч под удар Матиасу Весино - 3:2.
Римляне с 10 очками вышли на 11-е место, у «Аталанты» на три балла больше и шестая строчка. Алексей Миранчук всю игру увидел с первого ряда, скамейки запасных.
|(1:0) Де Кетеларе Шарль5'
|(2:0) Кастельянос Валентин11'
|33'Эдерсон Хонорато (2:1)
|63'Колашинац Сеад (2:2)
|(3:2) Весино Матиас83'
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