​Ибрагимович пошутил над вставшим в ворота Жиру

Французский нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру опробовал себя в новой роли, встав в ворота в очередном матче своей команды, которая сумела обыграть в Генуе местный «Дженоа». Златану Ибрагимовичу, выступавшему за «Милан» вплоть до лета, понравилось произошедшее. Он подшутил над Жиру, опубликовав пост в телеграме.

- Никогда не поздно найти свое новое призвание, - написал Ибрагимович.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит ответственный матч - сражение с туринским «Ювентусом». Оно состоится двадцать второго октября в рамках девятого тура.