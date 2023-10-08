​Сакки: «Болонья» достойна уважения за то, что не сдалась»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки прокомментировал события матча восьмого тура итальянского чемпионата, где «Интер» заил два быстрых гола «Болонье», но в итоге был вынужден довольствоваться ничьей. Сакки отдал должное команде Тьяго Мотты, похвалив ее за проявленный характер.

- «Интер» здорово начал, забил, быстро двигал мяч, все казалось прекрасно. Но «Болонья» достойна похвалы за то, что не сдалась. Она играет в правильный футбол, с хорошей геометрией, интенсивностью. «Интер» потерял важные очки, я понимаю разочарование Симоне Индзаги, - цитирует слова Сакки fcinter1908.it.