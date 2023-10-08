«Монца» устроила разгром «Салернитане»

В восьмом туре Серии А «Монца» играла дома против «Салернитаны». Давно никому не уступающие середняки быстро обеспечили комфортный задел в счете и довели матч до победы. Уже на девятой минуте Андреа Колпани завершил комбинацию хозяев. Прошло еще девять минут, и Самуэле Виньято отметился результативным ударом. Виньято вскоре едва не оформил дубль, но здесь справился голкипер. У гостей Булайе Диа в начале второго тайма мог отыграть мяч, но пробил очень плохо. Второй шанс Диа, и уже перекладина сыграла за соперника. Третья попытка за несколько минут, и уже голкипер выручил «Монцу». В концовке Маттео Пессина реализовал пенальти - 3:0.
«Монца» с 12 очками идет на седьмом месте, соперник (3) - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Колпани Андреа9'
|(2:0) Виньято Самуэле18'
|(3:0) Пессина Маттео82'
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило•Мари Пабло•Кальдирола Лука•Чиурриа Патрик64' (Перейра Педру II (64') •Кирьякопулос Георгиос72' (Биринделли Самуэле (72') •Гальярдини Роберто•Пессина Маттео86' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (86') •Колпани Андреа65' (Гомес Алехандро Папу (65') •Виньято Самуэле 29'72' (Бондо Варрен (72') •Коломбо Лоренцо
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо•Кастанос Григорис83' (Кулибали Лассана (83') • 90'Маццокки Паскуале46' (Брадарич Домагой (46') • 63'Бохинен Эмиль46' (Маджоре Джулио (46') •Ленговски Матеуш46' (Мартеджани Агустин (46') •Кандрева Антонио•Кабрал Жоване61' (Стюарт Триван (61') •Диа Булайе
08 октября. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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