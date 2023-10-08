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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» устроила разгром «Салернитане»

08 Октября 2023 • 15:31 Комментировать
Монца
3:0
Салернитана

В восьмом туре Серии А «Монца» играла дома против «Салернитаны». Давно никому не уступающие середняки быстро обеспечили комфортный задел в счете и довели матч до победы. Уже на девятой минуте Андреа Колпани завершил комбинацию хозяев. Прошло еще девять минут, и Самуэле Виньято отметился результативным ударом. Виньято вскоре едва не оформил дубль, но здесь справился голкипер. У гостей Булайе Диа в начале второго тайма мог отыграть мяч, но пробил очень плохо. Второй шанс Диа, и уже перекладина сыграла за соперника. Третья попытка за несколько минут, и уже голкипер выручил «Монцу». В концовке Маттео Пессина реализовал пенальти - 3:0.

«Монца» с 12 очками идет на седьмом месте, соперник (3) - предпоследний.

Протокол игры  
Монца3:0Салернитана
(1:0) Колпани Андреа9'  
(2:0) Виньято Самуэле18'  
(3:0) Пессина Маттео82'  
Ди Грегорио МикелеД'Амброзио ДанилоМари ПаблоКальдирола ЛукаЧиурриа Патрик 64' (Перейра Педру II ( 64') Кирьякопулос Георгиос 72' (Биринделли Самуэле ( 72') Гальярдини РобертоПессина Маттео 86' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 86') Колпани Андреа 65' (Гомес Алехандро Папу ( 65') Виньято Самуэле  29' 72' (Бондо Варрен ( 72') Коломбо Лоренцо
Запасные: Карбони ВалентинСоррентино АлессандроКарбони ФранкоМарич МиркоМачин ХосеМота ДаниЛаманна ЭугениоГори СтефаноКарбони АндреаДонати Джулио
Очоа ГильермоДанилюк ФлавиусДьомбер НорбертПирола ЛоренцоКастанос Григорис 83' (Кулибали Лассана ( 83'  90') Маццокки Паскуале 46' (Брадарич Домагой ( 46'  63') Бохинен Эмиль 46' (Маджоре Джулио ( 46') Ленговски Матеуш 46' (Мартеджани Агустин ( 46') Кандрева АнтониоКабрал Жоване 61' (Стюарт Триван ( 61') Диа Булайе
Запасные: Бронн ДиланКостиль БенуаБотхейм ЭрикФасио ФедерикоPasquale AlloccaЛовато МаттеоЧауна ЛумСамбья Саломон
08 октября. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Монца Салернитана
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