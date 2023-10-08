«Монца» устроила разгром «Салернитане»

В восьмом туре Серии А «Монца» играла дома против «Салернитаны». Давно никому не уступающие середняки быстро обеспечили комфортный задел в счете и довели матч до победы. Уже на девятой минуте Андреа Колпани завершил комбинацию хозяев. Прошло еще девять минут, и Самуэле Виньято отметился результативным ударом. Виньято вскоре едва не оформил дубль, но здесь справился голкипер. У гостей Булайе Диа в начале второго тайма мог отыграть мяч, но пробил очень плохо. Второй шанс Диа, и уже перекладина сыграла за соперника. Третья попытка за несколько минут, и уже голкипер выручил «Монцу». В концовке Маттео Пессина реализовал пенальти - 3:0.

«Монца» с 12 очками идет на седьмом месте, соперник (3) - предпоследний.