Сакки: «За исключением матча с «Интером», «Милан» проводит безупречный сезон»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, руководивший клубом во второй половине 80-х годов прошлого столетия, оценил сезон «Милана», который пока что выиграл семь матчей из восьми. Сакки назвал такое начало достойным аплодисментов, если вынести за скобки игру «Интером».

- «Рососнери» выиграли семь из восьми, провалили они лишь дерби с «Интером». Начало сезона, достойное аплодисментов. Особенно учитывая то, как серьезно изменилась команда в межсезонье. Это означает, что Пиоли хорошо поработал с новыми игроками, - цитирует слова Сакки fcinter1908.it.

В следующем туре «Милан» сразится с «Ювентусом».