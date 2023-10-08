​Назван новый, более оптимистичный прогноз по возвращению Арнаутовича

Австрийский нападающий миланского «Интера», Марко Арнаутович, выбыл из строя две недели тому назад и первоначально предполагалось, что он пропустит два месяца и вернется в строй после повреждения бедра лишь через два месяца.

Но сейчас сроки возвращения сдвигаются в обратную сторону - речь идет не о конце ноября, как первоначально, а о начале месяца. Как уточняет fcinter1908.it, Марко Арнаутович может вернуться в расположение Симоне Индзаги уже к матчу с «Аталантой», который состоится четверого ноября.

Напомним, что Арнаутович перешел в клуб летом прошлого года, ранее он выступал за «Болонью».