​Tuttosport: «Индзаги никогда не был так зол, как после ничьей с «Болоньей»

В своем очередном матче в рамках чемпионата Италии «Интер» неожиданно потерял очки - команда Симоне Индзааги вела в счете в игре с «Болоньей», причем с двойной форой, но пропустила дважды и потеряла два очка.

Как сообщает итальянское издание Tuttosport, журналисты которого внимательно следили за реакцией Симоне Индзаги, еще никогда ранее наставник «Интера» не был так мрачен, как после прошедшего матча.

- Симоне Индзаги никогда не был столь мрачен, раздражение его чувствовалось и в комментариях после матча, - написало издание.

В следующем туре «Интер» сыграет на выезде с «Торино».