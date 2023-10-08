«Одна из загадок футбола»: ​Эксперт высказался о голе Пулишича

В субботу вечером «Милан» добился гостевой победы над «Дженоа» (1:0) в восьмом туре чемпионата Италии. Автором единственного гола стал Кристиан Пулишич. При этом ВАР долго проверял, не подыграл ли Пулишич себе рукой.

Комментарий по поводу этого момента дал Лука Марелли - бывший арбитр, а ныне судейский эксперт телеканала DAZN.

«Гол Пулишича – одна из загадок футбола. Мы видели все повторы, но не существует ни одного, из которого можно было бы с уверенность сказать, что игра рукой имела место быть. Мы можем лишь догадываться. Но чтобы вмешаться в эпизод, ВАР должен быть уверен», - сказал Марелли.