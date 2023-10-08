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​Аллегри – о Погба: «Футбол теряет необыкновенного игрока»

08 Октября 2023 • 14:09 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал несколько слов о полузащитнике Поле Погба.

Как известно, и вторая проба Погба на допинг оказалась положительной. Французскому футболисту теперь грозит длительная дисквалификация.

«Футбол теряет необыкновенного игрока, который был не похож на остальных. Мы ждём приговора, но на данный момент он отстранён. Надеемся на лучший исход для него», - слова Аллегри приводит на своих страницах Tuttosport.

Напомним, что в субботу «Ювентус» на своём поле уверенно обыграл «Торино» в дерби со счётом 2:0.

Погба может получить более мягкое наказание за допинг – названа причина

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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