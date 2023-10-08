«Наполи» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках восьмого тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Фиорентину».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Фиорентина
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Протокол игры
|7'Брекало Йосип (0:1)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Натан•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Терраччиано Пьетро•Кайоде Майкл•Мартинес Лукас II•Миленкович Никола•Паризи Фабьяно•Мело Артур•Дункан Альфред•Иконе Жонатан•Бонавентура Джакомо•Брекало Йосип•Нзола М'Бала
08 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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