Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

08 Октября 2023 • 21:15 Комментировать
Наполи
0:1
Фиорентина
1 1.67 X 4.30 2 5.50
1-й тайм

В рамках восьмого тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Фиорентину».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи0:1Фиорентина
 7'Брекало Йосип (0:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоНатанОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано МаттеоОсимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоРуй МариуГаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперДзербин АлессиоДзаноли АлессандроДемме ДиегоЭлмас ЭльифСимеоне ДжованниКаюсте ЙенсД'Авино Луиджи
Терраччиано ПьетроКайоде МайклМартинес Лукас IIМиленкович НиколаПаризи ФабьяноМело АртурДункан АльфредИконе ЖонатанБонавентура ДжакомоБрекало ЙосипНзола М'Бала
Запасные: Раньери ЛукаИнфантино ДжиноДалле Мура КристианМартинелли ТоммазоАматуччи ЛоренцоКуаме КристианКристенсен ОливерМандрагора РоландоСоттиль РикардоБельтран ЛукасБарак АнтонинЛопес МаксимБираги Кристиано
08 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
3
2
2.55 3.55 2.85
Видео
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Верона Верона
2
1
2.19 3.60 3.40
Видео
Окончен
Кальяри Кальяри
Рома Рома
1
4
4.00 3.50 2.02
Видео
22 мин
Наполи Наполи
Фиорентина Фиорентина
0
1
1.68 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
21:41 · Италия. Серия А
​«Салернитана» собирается уволить Паулу Соузу
21:15 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:58 · Италия. Серия А
​Меньян ответил президенту «Дженоа», назвавшему его «убийцей»
20:54 · Италия. Серия А
Дубль Лукаку помог «Роме» разгромить аутсайдера и оставить Моуринью
20:30 · Италия. Серия А
​Милик опубликовал трогательное видео встречи с фанатом
18:15 · Италия. Серия А
​Матри: «Интер» явно сильнее остальных»
18:14 · Италия. Серия А
​Жиру числится в списке вратарей «Милана» фото
18:04 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» переиграл «Верону»
18:00 · Италия. Серия А
«Лацио» забил три мяча в ворота «Аталанты»
18:00 · Италия. Серия А
​Ибрагимович пошутил над вставшим в ворота Жиру
17:13 · Италия. Серия А
Пакета: «Милан» может выиграть Лигу чемпионов
16:01 · Италия. Серия А
​Сакки: «Болонья» достойна уважения за то, что не сдалась»
15:31 · Италия. Серия А
«Монца» устроила разгром «Салернитане»
15:30 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
15:24 · Италия. Серия А
Сакки: «За исключением матча с «Интером», «Милан» проводит безупречный сезон»
Все новости
Рекомендуем