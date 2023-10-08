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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2

08 Октября 2023 • 15:30 Комментировать
Лацио
3:2
Аталанта
1 2.90 X 3.30 2 2.60
2-й тайм

В рамках восьмого тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Аталанту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры  
Лацио3:2Аталанта
(1:0) Де Кетеларе Шарль5' 
(2:0) Кастельянос Валентин11' 
 33'Эдерсон Хонорато (2:1)
 63'Колашинац Сеад (2:2)
(3:2) Весино Матиас83' 
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай ЭльсейдГендузи Маттео 64' (Камада Даити ( 64') Ровелла Николо 77' (Катальди Данило ( 77') Альберто Луис 56' (Педро Родригес ( 56') Андерсон Фелипе 77' (Исаксен Густав ( 77') Кастельянос ВалентинДзакканьи Маттиа 56' (Весино Матиас ( 56'  84')
Запасные: Мандас ХристосБашич ТомаПатрикПеллегрини ЛукаХила МариоСепе ЛуиджиЛаццари Мануэль
Муссо ХуанСкальвини ДжорджиоДжимсити БератКолашинац СеадДзаппакоста Давиде 81' (Хольм Эмиль ( 81') Руджери Маттео  79' 81' (Баккер Митчел ( 81') Де Рон МартенЭдерсон ХоноратоПашалич Марио 46' (Копмейнерс Тëн ( 46') Де Кетеларе Шарль 70' (Муриэль Луис ( 70') Скамакка Джанлука 60' (Лукман Адемола ( 60')
Запасные: Миранчук АлексейЦортеа НадирХатебур ХансПаломино ХосеКарнесекки МаркоАдопо НдариРосси Франческо
08 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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Лацио Аталанта
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