«Лацио» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2

В рамках восьмого тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Де Кетеларе Шарль5'
|(2:0) Кастельянос Валентин11'
|33'Эдерсон Хонорато (2:1)
|63'Колашинац Сеад (2:2)
|(3:2) Весино Матиас83'
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Гендузи Маттео64' (Камада Даити (64') •Ровелла Николо77' (Катальди Данило (77') •Альберто Луис56' (Педро Родригес (56') •Андерсон Фелипе77' (Исаксен Густав (77') •Кастельянос Валентин•Дзакканьи Маттиа56' (Весино Матиас (56') 84'
Муссо Хуан•Скальвини Джорджио•Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Дзаппакоста Давиде81' (Хольм Эмиль (81') •Руджери Маттео 79'81' (Баккер Митчел (81') •Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Пашалич Марио46' (Копмейнерс Тëн (46') •Де Кетеларе Шарль70' (Муриэль Луис (70') •Скамакка Джанлука60' (Лукман Адемола (60')
08 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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