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Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин дал совет Кварацхелии, чтобы не испортить свой уровень эксклюзив

08 Октября 2023 • 14:05 Комментировать
Наполи
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Фиорентина
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Через 6 ч. 9 мин.

Бывший форвард «Ден Хаага», «Аякса», «Твенте» и других европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал совет нападающему «Наполи» Хвиче Кварацхелии работать с удвоенной энергией.

«Разумеется, первый сезон всегда легче после перехода, чем второй. Если у тебя первый хорошо удался, то в дальнейшем будет трудно. Почему так? Потому что все на тебя настраиваются, смотрят, как ты играешь и акцентируют внимание. Считаю, что Хвиче будет тяжело в этом сезоне, так же, как и «Наполи». Здесь нужно только работать с удвоенной энергией, чтобы не испортить свой уровень», — сказал Булыкин.

22-летний грузинский футболист стал игроком «Наполи» летом 2022 года. В первом сезоне Серии А Хвича провёл за клуб 43 матча, отметившись 14 голами и отдав 17 результативных передач.

В текущем сезоне у игрока сезон начался не так хорошо, о чём говорит статистика: 8 матчей, 1 гол и 4 передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Серия А Наполи Хвича Кварацхелия
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