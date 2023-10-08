​Леау отметил победу над «Дженоа» в компании знаменитого рэпера

Не секрет, что мир музыки является вторым домом для Рафаэла Леау - возможно, еще более любимым, нежели «Сан-Сиро». Леау вышел на замену в игре против «Дженоа» и помог своему клубу победить в драматичном матче, после чего решил отпраздновать успех в компании оказавшегося в Генуе знаменитого американского рэпера Канье Уэста. Он опубликовал фотографию с артистом, подписав ее одним словом - «Легенда».

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит поединок с «Ювентусом», он пройдет двадцать второго октября. В нем не смогут сыграть дисквалифицированные Майк Меньян и Тео Эрнандес.