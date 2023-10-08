​Каннаваро: «Конечно, хотелось бы когда-нибудь потренировать большие клубы»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро пробовал развивать тренерскую карьеру, но она у него как-то не пошла - он не смог закрепиться даже в итальянской Серии Б в «Беневенто». Тем не менее, Каннаваро верит в то, что когда-то и на его улицу придет праздник.

- Я привык выигрывать в качестве игрока, и хочу делать то же самое и в качестве тренера. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь возглавить и туринский «Ювентус». И другие большие клубы, в которых я играл, как мадридский «Реал» или «Наполи», - цитирует слова Фабио Каннаваро итальянское новостное агентство ITASportPress.