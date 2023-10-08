​Монтоливо: «Не думал, что Джилардино станет тренером»

Бывший игрок «Милана» и «Фиорентины» Риккардо Монтоливо признался, что не думал о том, что Альберто Джилардино, с которым он пересекался в «фиалках», станет тренером. Сейчас Джилардино тренирует генуэзский клуб «Дженоа» - в субботу вечером его подопечные с минимальным счетом проиграли «Милану» в рамках очередного тура Серии А.

- Я вспоминаю годы с ним в Лиге чемпионов с «Фиорентиной». Никогда бы не подумал, что он станет тренером, мне казалось, у него неподходящий для этого характер. Но сейчас поздравляю его, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.

Монтоливо завершил карьеру в 2019 году.