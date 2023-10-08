​Монтоливо: «Ди Мария обводил всех нас, как конусы»

Бывший игрок итальянской сборной Риккардо Монтоливо вспомнил товарищеский матч «скуадры адзурры» с аргентинской сборной, ныне действующим чемпионом мира. По его словам, наибольшее впечатление на него тогда произвел не Лионель Месси, а его коллега по команде Анхель ди Мария. По словам Монтоливо, ди Мария легко обыгрывал в личных дуэлях любого итальянского игрока.

- Мы сыграли однажды товарищеский матч, десять лет тому назад, ради Папы. Ди Мария обводил всех нас, словно конусы, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.

Риккардо Монтоливо выступал за национальную команду с 2007 по 2017 год, а в 2019 завершил карьеру.