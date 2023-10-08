​Аллегри повторил тренерский рекорд «Ювентуса» по победам в туринском дерби

Туринский «Ювентус» уверенно расправился с «Торино» в туринском дерби - подопечные Массимилиано Аллегри забили сопернику два мяча еще в первом тайме, после чего уверенно довели игру до победы.

Как оказалось, она стала тринадцатой для наставника «Ювентуса» в туринских дерби. По этому показателю Массимилиано Аллегри повторил рекорд туринского клуба, который доселе единолично удерживал Джованни Трапаттони. Теперь они делят первую строчку.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Ювентус» сыграет с «Миланом». Этот матч пройдет в воскресенье, двадцать второго октября.