Пиоли рассказал, что думает о единоличном лидерстве «Милана» в Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о чемпионской гонке в Серии А.

Субботняя победа над «Дженоа» (1:0) позволила «россонери» стать единоличным лидером турнирной таблицы. Коллектив Пиоли набрал 21 очко, на два балла опередив «Интер», который оступился в матче с «Болоньей» (2:2).

«За Скудетто будут бороться три-четыре команды, и пока рано смотреть в турнирную таблицу, но факт выхода на первое место важен для нашей самооценки после серии тяжёлых матчей. У нас было много выездных игр за короткий промежуток времени, и мы очень довольны своим нынешним положением. Но мы знаем, что может и должны стать лучше в некоторых компонентах», – цитирует Football Italia Пиоли.