​Пулишич: «Одна из самых сумасшедших игр в моей карьере»

В восьмом туре итальянского чемпионата «Милан» обыграл на выезде «Дженоа» благодаря голу Кристиана Пулишича, забитому под конец основного времени. Но концовка получилась драматической - «Милан» остался вдесятером и в ворота пришлось встать Оливье Жиру. Автор гола заявил, что игра была одной из самых сумасшедших в его карьере.

- Одна из самых сумасшедших игр в моей карьере. Никогда не видел такой ситуации с вратарями. Доволен тем, что забил гол, нам удалось победить, что важно перед перерывом, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

В следующем туре «Милан» сыграет с «Ювентусом», это случится 22 октября.