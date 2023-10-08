Пиоли: «Пулишич хотел занять место в воротах, но мы сказали ему, что он слишком низкого роста»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли побеседовал с журналистами после победы над «Дженоа» (1:0).

На 87-й минуте встречи Кристиан Пулишич забил гол, принесший «россонери» победу. В компенсированное время с поля был удалён голкипер Майк Меньян, и его место пришлось занять Оливье Жиру, так как замен уже не оставалось.

«Пулишич хотел сыграть в воротах, когда Меньяна удалили, но мы сказали Кристиану, что он слишком низкого роста для этого, поэтому задача выпала Оли.

В этом матче происходило много странных вещей. Мы знали, что будет непросто, но достойно смотрелись. Эта победа добыта благодаря менталитету, настрою и силе. Я доволен игроками», – заявил в интервью Sky Sport Пиоли.