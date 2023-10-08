Жиру рассказал, каково было занять место Меньяна в воротах «Милана»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался об опыте игры на позиции голкипера.

Основной вратарь «россонери» Майк Меньян был удалён с поля на 98-й минуте – к тому моменту Стефано Пиоли уже исчерпал лимит замен, поэтому примерить перчатки пришлось Жиру. Французский форвард помог команде удержать победу (1:0) и возглавить турнирную таблицу Серии А.

«Я ещё никогда не переживал ничего подобного! – делится впечатлениями Жиру. – Очень горжусь командой. Мы боролись до конца, а мне удался хороший сейв. Я обязательно сохраню вратарскую футболку и поставлю её в рамку», – заявил в интервью Sky Sport 37-летний игрок.