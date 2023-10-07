В матче «Дженоа» – «Милан» судья удалил двух вратарей за пять минут

«Дженоа» и «Милан» заработали по удалению в поединке Серии А – обе команды лишились голкиперов.

На восьмой компенсированной минуте прямую красную карточку получил вратарь «россонери» Майк Меньян, а спустя всего пять минут поле был вынужден покинуть Хосеп Мартинес – испанец схлопотал вторую жёлтую карточку. Встреча завершилась минимальной победой «Милана» благодаря точному удару Кристиана Пулишича, нанесённому на 87-й минуте встречи.

Команда Стефано Пиоли единолично возглавила турнирную таблицу Серии А с 21 набранным очком после восьми туров, на два балла опередив «Интер». «Дженоа» располагается на восьмой строчке с 8 баллами.