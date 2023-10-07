Монтоливо назвал своего самого сильного оппонента

Бывший капитан «Милана» Риккардо Монтоливо назвал самого сильного оппонента, против которого ему довелось сыграть. Это испанский полузащитник Андрес Иньеста - итальянцы, напомним, потерпели чувствительное поражение от Испании в финале чемпионата Европы 2012 года. На Монтоливо его игра произвела сильнейшее впечатление:

- Он - самый сильный мой оппонент. Я не видел другого игрока, который так трогал бы мяч. Его не зря называли фокусником, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.

Риккардо Монтоливо защищал цвета итальянской сборной с 2007 по 2017 год, он сыграл в ее составе 66 матчей.