​Монтоливо рассказал о талантах Пирло

Бывший капитан итальянского «Милана» Риккардо Монтоливо рассказал о том, что отличало Андреа Пирло, бывшего футболиста итальянского клуба и партнера по национальной команде, от других игроков. По словам Монтоливо, Пирло обладал уникальным видением поля, а также надежно удерживал и распоряжался мячом.

- Вы видели фильм «Игры разума»? Вот он был как раз оттуда за свои способности распоряжаться мячом, видеть игру, предвидеть игру. Когда передавал ему мяч, это было как положить мяч в сейф, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.

Монтоливо играл за сборную Италии с 2007 по 2017 год.