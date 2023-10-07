Индзаги: «Интер» не будет подписывать нападающего вместо Арнаутовича»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что клуб не намерен искать замену травмированному Марко Арнаутовичу.

Австрийский форвард пропустил последние четыре встречи «нерадзурри» из-за повреждения бедра. В двух случаях команда не сумела победить, уступив «Сассуоло» (1:2) и сыграв вничью с «Болоньей» (2:2).

«Мы не будем подписывать нападающего, этот вопрос уже обговорён с руководством. Арнаутович должен вернуться раньше, чем планировалось изначально. Думаю, он будет доступен уже через три недели», – приводит журналист Альфредо Педулла слова рулевого «Интера».