​Монтоливо: «Каннаваро помог мне интегрироваться в сборную чемпионов»

Бывший капитан итальянского «Милана» Риккардо Монтоливо вспомнил свой дебют в итальянской сборной, которой посвятил десять лет своей карьеры. Монтоливо сыграл первый матч за сборную в 2007 году, это было сразу после того, как «скуадра адзурра» выиграла чемпионский титул на Мундиале в Германии.

По словам Монтоливо, больше всего ему в той ситуации помог Фабио Каннаваро, который выиграл в 2006 году «Золотой мяч»:

- Я дебютировал в национальной команде в 2007 году, сразу после победы на чемпионате мира. Каннаваро был тем, кто больше всего помог мне адаптироваться в той команде чемпионов, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.