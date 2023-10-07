«Рома» на месяц потеряла одного из ключевых игроков

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини в ближайшее время не сможет помочь команде.

27-летний игрок появился на поле перед началом второго тайма недавнего матча Лиги Европы против «Серветта», однако уже на 57-й минуте был заменён. Примечательно, что за столь непродолжительный промежуток времени, проведённый на поле, полузащитник успел отметиться голом и ассистом. Как стало известно Sky Sport, повреждение Пеллегрини оказалось довольно серьёзным – игрок пропустит около месяца из-за мышечных проблем.

В активе Лоренцо Пеллегрини два забитых мяча и одна результативная передача в пяти встречах команды Жозе Моуринью в нынешней кампании.