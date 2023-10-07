​Монтоливо: «Буффон - это как надёжные, исправные тормоза в автомобиле»

Бывший капитан «Милана» Риккардо Монтоливо пообщался с журналистами, которым рассказал о том, что для него в бытность игроком итальянской сборной означало присутствие в воротах Джанлуиджи Буффона. Он сравнил легендарного голкипера с надежными тормозами в автомобиле.

- Это наша гарантия в воротах. Когда Буффон стоял в воротах, мы чувствовали себя спокойнее. Это как ехать на машине, точно зная, что тормоза в идеальном состоянии, - цитирует слова Монтоливо pianetamilan.it.

Риккардо Монтоливо привлекался в сборную Италии с 2007 по 2017 год. Игровую карьеру завершил через два года - в 2019 году.