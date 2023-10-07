Аллегри рассказал, что нужно «Ювентусу» для борьбы за чемпионство

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о шансах команды в борьбе за чемпионство.

«Бьянконери» улучшили свои позиции благодаря победе в дерби над «Торино» (2:0). Ранее осечку допустил «Интер» (2:2 с «Болоньей»), начинавший тур лидером турнирной таблицы. Отставание команды Аллегри от «нерадзурри» сократилось до двух очков.

«Скудетто? Для этого нам предстоит много всего сделать. Защитники сегодня здорово оборонялись, мы почти ничего не позволяли соперникам. Игроки здорово действовали при обороне один в один, однако обращение мячом оставляет желать лучшего. Мы должны лучше двигаться», – рассказал в послематчевом интервью рулевой «Ювентуса», цитируемый итальянскими СМИ.