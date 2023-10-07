Аллегри: «Ювентус» должен научиться делать то, что долгие годы было для него нормой»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопросы журналистов после победы над «Торино» в дерби (2:0).

«Бьянконери» забили два безответных мяча во втором тайме – отличились Федерико Гатти и Аркадиуш Милик. Теперь «Ювентус» всего на два очка отстаёт от лидирующего «Интера».

«Торино» очень агрессивно начал игру, но нам помогла наша организованность. Мы показали зрелую игру, и я рад видеть некоторые улучшения.

Наша цель остаётся прежней – мы должны твёрдо стоять на ногах и вернуть то, что на протяжении долгих лет было для «Ювентуса» нормой, – умение выигрывать», – цитирует журналист Джанлука ди Марцио главного тренера «старой синьоры».